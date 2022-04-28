"Ливерпуль" уверенно одолел "Вильярреал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/2 финала, первые матчи

"Ливерпуль" – "Вильярреал" – 2:0

Голы: Эступиньян, 53 (автогол), Мане, 55

Мерсисайдцы контролировали игру на протяжении всех 90 минут. Еще до перерыва "красные" создали ряд моментов, но реализовать свои возможности не смогли. Давление на ворота испанцев дало плоды на старте второй половины.

На 53-й минуте Хендерсон сыграл в стенку с Салахом и попытался подать с правого фланга, но под прострел бросился Первис Эступиньян. Как следствие, мяч задел ногу эквадорца и по неожиданной для кипера траекторией залетел в дальний угол – 1:0!

Времени оправиться "Желтой субмарине" мерсисайдцы не дали. "Ливерпуль" забил во второй раз уже две минуты спустя. Салах кинжальным пасом вывел Садьо Мане на свидание с Рульи, и сенегалец в одно касание протолкнул мяч мимо вратаря.

После такой ударной трёхминутки "Ливерпуль" легко довел поединок до победы. Ответный матч команды сыграют 3 мая на Пиренеях.