"Ліверпуль" впевнено здолав "Вільярреал" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

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"Ліверпуль" – "Вільярреал" – 2:0

Голи: Еступіньян, 53 (автогол), Мане, 55

Мерсисайдці контролювали гру впродовж усіх 90 хвилин. Ще до перерви "червоні" створили низку моментів, але реалізувати свої нагоди не змогли. Тиск на ворота іспанців дав плоди на старті другої половини.

На 53-й хвилині Хендерсон зіграв у стінку з Салахом і спробував подати з правого флангу, але під простріл кинувся Первіс Еступіньян. Як наслідок, м'яч зачепив ногу еквадорця і за несподіваною для кіпера траєкторією залетів у дальній кут – 1:0!

Часу оговтатися "Жовтій субмарині" мерсисайдці не дали. "Ліверпуль" забив удруге вже за дві хвилини. Салах кинджальним пасом вивів Садьйо Мане на побачення з Рульї, і сенегалець в один дотик проштовхнув м'яч повз воротаря.

Після такої ударної трихвилинки "Ліверпуль" легко довів поєдинок до перемоги. Матч-відповідь команди зіграють 3 травня на Піренеях.