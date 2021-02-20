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"Ливерпуль" уступил в дерби "Эвертону" и повторил личный антирекорд

Автор: Игорь Литвиненко

"Ливерпуль" в мерсисайдском дерби на домашнем поле уступил "Эвертону" в 25 туре английской Премьер-лиги. Этом поражением "мерсисайдцы" повторили клубный антирекорд по числу домашних поражений в чемпионате кряду.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Счет в матче была решена еще на 3-й минуте матча - после небольшого бадминтона на половине поля "Ливерпуля", мяч оказался у Хамеса, который вывел Ришарлисона на ударную позицию. Бразильский форвард шансов Алиссону не оставил, пробив точно в угол - 1:0.

А под конец встречи "ириски" сделали свое преимущество более уверенным - на 83-й минуте с пенальти отличился Сигурдссон.

Впервые с 1923 года "Ливерпуль" проиграл пять домашних матчей в чемпионате Англии кряду. К тому это поражение стало для "мерсисайдцев" четвертым подряд к АПЛ.

А вот "Эвертон" прервал свою неудачную серию в матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде", где "ириски" не побеждали с 1999 года.

Сейчас "Ливерпуль" отстает от лидера чемпионата "Манчестер Сити" на 16 очков, имея в активе 40 баллов. Столько же имеет теперь и "Эвертон", отставая от заклятых врагов лишь по разнице голов.

Напомним, на неделе в 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл на выезде немецкий "Лейпциг".

Также РБК-Украина писало, что в конце января "Ливерпуль" прервал свою беспроигрышную домашнюю серию.

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Новости Украины ЛиверпульЭвертон
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