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"Ліверпуль" поступився в дербі "Евертону" та повторив особистий антирекорд

Автор: Ігор Литвиненко

"Ліверпуль" у мерсисайдському дербі на домашньому полі поступився "Евертону" у 25 турі англійської Прем'єр-ліги. Цією поразкою "мерсисайдці" повторили клубний антирекорд за кількістю домашніх поразок у чемпіонаті поспіль.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Рахунок в матчі був відкритий вже на 3-й хвилині матчу - після невеликого бадмінтону на половині поля "Ліверпуля", м'яч опинився у Хамеса, який вивів Ришарлисона на ударну позицію. Бразильський форвард шансів Аліссону не залишив, пробивши точно в кут - 1:0.

А під кінець зустрічі "іриски" зробили свою перевагу більш впевненим - на 83-й хвилині з пенальті відзначився Сігурдссон.

Вперше з 1923 року "Ліверпуль" програв п'ять домашніх матчів у чемпіонаті Англії поспіль. До того ж ця поразка стала для "мерсисайдців" четвертою поспіль в АПЛ.

А ось "Евертон" перервав свою невдалу серію у матчах проти "Ліверпуля" на "Енфілді", де "іриски" не перемагали з 1999 року.

Зараз "Ліверпуль" відстає від лідера чемпіонату "Манчестер Сіті" на 16 очок, маючи в активі 40 балів. Стільки ж має тепер і "Евертон", відстаючи від заклятих ворогів лише за різницею голів.

Нагадаємо, на тижні в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" обіграв на виїзді німецький "Лейпциг".

Також РБК-Україна писало, що в кінці січня "Ливерпуль" перервав свою безпрограшну домашню серію.

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Новини України ЛиверпульЭвертон
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