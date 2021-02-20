"Ліверпуль" поступився в дербі "Евертону" та повторив особистий антирекорд

Рахунок в матчі був відкритий вже на 3-й хвилині матчу - після невеликого бадмінтону на половині поля "Ліверпуля", м'яч опинився у Хамеса, який вивів Ришарлисона на ударну позицію. Бразильський форвард шансів Аліссону не залишив, пробивши точно в кут - 1:0.

А під кінець зустрічі "іриски" зробили свою перевагу більш впевненим - на 83-й хвилині з пенальті відзначився Сігурдссон.

Вперше з 1923 року "Ліверпуль" програв п'ять домашніх матчів у чемпіонаті Англії поспіль. До того ж ця поразка стала для "мерсисайдців" четвертою поспіль в АПЛ.

А ось "Евертон" перервав свою невдалу серію у матчах проти "Ліверпуля" на "Енфілді", де "іриски" не перемагали з 1999 року.

Зараз "Ліверпуль" відстає від лідера чемпіонату "Манчестер Сіті" на 16 очок, маючи в активі 40 балів. Стільки ж має тепер і "Евертон", відстаючи від заклятих ворогів лише за різницею голів.