"Ливерпуль" не смог забить "Реалу" в ответном матче и вылетел из ЛЧ

К поединку "Реал" подходил без основной пары центральных защитников - Рамос с травмой, а у Варана накануне встречи подтвердили коронавирус.

Игроки "Ливерпуля" с самого начала матча пошли вперед. И уже на второй минуте Саллах мог выводить мерсисайдцев вперед, но его удар метров с 10 отбил ногами Куртуа. А на 10-й минуте киперу "Реала" пришлось демонстрировать уже свои умения играть руками. Милнер из-за пределов штрафной пробивал обводящим ударом в район девятки, но бельгийский вратарь в прыжке перевел мяч на угловой.

"Реал" выдержал стартовый натиск и на 20-й минуте мог открывать счет в матче, но после удара Бензема мяч принял на себя каркас ворот Аллисона.

Под конец первой половины "Ливерпуль" таки мог сократить общий счет, но Вейналдум с убойной позиции запустил круглый выше перекладины.

Во втором тайме мерсисайдцы продолжили атаковать, но отметиться так и не смогли. Хорошую возможность отметиться упустил Фирмино, но его удар с угла вратарской заблокировали защитники "сливочных".