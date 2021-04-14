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"Ливерпуль" не смог забить "Реалу" в ответном матче и вылетел из ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

"Ливерпуль" и "Реал" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов голов не забивали - 0:0. Этот результат позволил испанскому клубу пройти в полуфинал ЛЧ, благодаря домашней победе 3:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

К поединку "Реал" подходил без основной пары центральных защитников - Рамос с травмой, а у Варана накануне встречи подтвердили коронавирус.

Игроки "Ливерпуля" с самого начала матча пошли вперед. И уже на второй минуте Саллах мог выводить мерсисайдцев вперед, но его удар метров с 10 отбил ногами Куртуа. А на 10-й минуте киперу "Реала" пришлось демонстрировать уже свои умения играть руками. Милнер из-за пределов штрафной пробивал обводящим ударом в район девятки, но бельгийский вратарь в прыжке перевел мяч на угловой.

"Реал" выдержал стартовый натиск и на 20-й минуте мог открывать счет в матче, но после удара Бензема мяч принял на себя каркас ворот Аллисона.

Под конец первой половины "Ливерпуль" таки мог сократить общий счет, но Вейналдум с убойной позиции запустил круглый выше перекладины.

Во втором тайме мерсисайдцы продолжили атаковать, но отметиться так и не смогли. Хорошую возможность отметиться упустил Фирмино, но его удар с угла вратарской заблокировали защитники "сливочных".

В итоге безголевая ничья, которая позволила "Реалу" по сумме двух матчей выйти в полуфинал. На этой стадии "сливочные" встретятся с "Челси". Лондонцы по сумме двух матчей прошли "Порту", хотя и уступили в ответном поединке.

Во втором полуфинале встретятся "Ман Сити" и "ПСЖ". Англичане вновь обыграли "Боруссию", а парижане днем ранее выбили из турнира "Баварию".

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