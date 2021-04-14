RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Ліверпуль" не зміг забити "Реалу" у повторному матчі і вилетів з ЛЧ

Автор: Ігор Литвиненко

"Ливерпуль" і "Реал" у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів голів не забивали - 0:0. Цей результат дозволив іспанському клубу пройти в півфінал ЛЧ, завдяки домашній перемозі 3:1.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

До поєдинку "Реал" підходив без основної пари центральних захисників - Рамос з травмою, а у Варана напередодні зустрічі підтвердили коронавірус.

Гравці "Ліверпуля" з самого початку матчу пішли вперед. І вже на другій хвилині Саллах міг виводити мерсисайдців вперед, але його удар метрів з 10 відбив ногами Куртуа. А на 10-й хвилині кіпер "Реала" довелося демонструвати вже свої вміння грати руками. Мілнер з-за меж штрафного пробивав обвідним ударом в район дев'ятки, але бельгійський воротар у стрибку перевів м'яч на кутовий.

"Реал" витримав стартовий натиск і на 20-й хвилині міг відкривати рахунок в матчі, але після удару Бензема м'яч прийняв на себе каркас воріт Аллисона.

Під кінець першої половини "Ліверпуль" таки міг скоротити загальний рахунок, але Вейналдум з вигідної позиції запустив цілий вище поперечини.

У другому таймі мерсисайдці продовжили атакувати, але відзначитися так і не змогли. Хорошу нагоду відзначитися змарнував Фірміні, але його удар з кута воротарського заблокували захисники "вершкових".

У підсумку безгольова нічия, яка дозволила "Реалу" за сумою двох матчів вийти в півфінал. На цій стадії "вершкові" зустрінуться з "Челсі". Лондонці за сумою двох матчів пройшли "Порту", хоча й поступилися в повторному поєдинку.

У другому півфіналі зустрінуться "Ман Сіті" та "ПСЖ". Англійці знову обіграли "Боруссію", а парижани днем раніше вибили з турніру "Баварію".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛиверпульРеалЛіга чемпіонів
Читайте також
"Ліверпуль" розгромив на виїзді "Арсенал" і підібрався впритул до топ-4 АПЛ
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила пряму путівку в Лігу чемпіонів
Прогноз погоди