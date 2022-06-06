"Ливерпуль" продлил контракт с ветераном команды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

36-летний универсал минимум еще на сезон останется на "Энфилде". Грядущий сезон станет для Милнера восьмым в футболке мерсисайдцев.

Срок действия предыдущего соглашения англичанина с "Ливерпулем" истекал 30 июня. В продолжении сотрудничества с ним был лично заинтересован наставник "красных" Юрген Клопп. Немецкий специалист ценит Милнера, в частности за способность закрыть несколько позиций на поле.

Ветеран перебрался на "Энфилд" летом 2015 года. С тех пор Милнер провел 289 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 44 результативных передачи. Ранее он выступал за "Манчестер Сити", "Астон Виллу", "Ньюкасл", "Лидс" и "Суиндон".