"Ліверпуль" продовжив контракт із ветераном команди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

36-річний універсал мінімум ще на сезон залишиться на "Енфілді". Прийдешній сезон для Мілнера стане восьмим у футболці мерсисайдців.

Термін дії попередньої угоди англійця з "Ліверпулем" спливав 30 червня. У продовженні співпраці з ним був особисто зацікавлений керманич "червоних" Юрген Клопп. Німецький фахівець цінує Мілнера, зокрема, за здатність закрити кілька позицій на полі.

Ветеран перебрався на "Енфілд" влітку 2015-го. З тих пір Мілнер провів 289 матчів у всіх турнірах, у яких забив 26 м'ячів і віддав 44 результативні передачі. Раніше він виступав за "Манчестер Сіті", "Астон Віллу", "Ньюкасл", "Лідс" і "Свіндон".