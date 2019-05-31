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"Ліверпуль" запропонує двом гравцям нові контракти після фіналу ЛЧ

Новини » Спорт    31.05.2019 - 10:37
"Ліверпуль" запропонує двом гравцям нові контракти після фіналу ЛЧ
Фото: (twitter.com/lfc)

"Червоні" хочуть зберегти своїх вікових виконавців

Півзахиснику і захиснику "Ліверпуля" Джеймсу Мілнеру і Жоелю Матіпу відповідно будуть запропоновані нові контракти після фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє The Telegraph

Джерело стверджує, що керівництво команди досить виступами вікових гравців і спробує винагородити їх новими угодами.
Незважаючи на вік Мілнера, він залишається одним з найсильніших в команді. Матіп також непогано проявив себе в другій частині сезону, тому тренерський штаб бачить його як основного гравця центру захисту поруч з ван Дейком.

Поточна угода 33-річного Мілнера розрахована до середини наступного року. У клубі планують продовжити з ним договір ще на один рік. Аналогічна ситуація за контрактом та у 27-річного Матіпа. На яких умовах хочуть продовжити з ним угоду джерело не уточнює.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" відбудеться 1 травня в Мадриді.

Нагадаємо, "Ліверпуль" запропонує новий контракт автору дубля в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти каталонської "Барселони".

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