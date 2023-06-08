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"Ліверпуль" підписав чемпіона світу зі середняка АПЛ

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Ліверпуль, Четвер 08 червня 2023 14:51
"Ліверпуль" підписав чемпіона світу зі середняка АПЛ Фото: Алексіс Мак Аллістер приміряв футболку "червоних" (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорців

Перший гучний трансфер літа в англійській Прем'єр-лізі оформив "Ліверпуль". Мерсисайдці переманили з "Брайтона" півзахисника Алексіса Мак Аллістера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний хавбек став першим літнім новачком "червоних". Орієнтовна вартість трансферу склала 42 млн євро.

Мак Аллістер уклав із "Ліверпулем" контракт на 6 років. Опцію пролонгації співпраці ще на сезон матиме клуб. У новій команді аргентинець виступатиме під 10-м номером. "Десятка" залишалася вільною після продажу Мане в "Баварію". Раніше під культовим номером виступали Джо Коул, Воронін, Луїс Гарсія, Оуен.

Аргентинців у лавах "Ліверпуля" не було понад 10 років. Перед Мак Аллістером кольори мерсисайдців захищали Максі Родрігес, Лето, Маскерано, Інсуа та Пеллегріно. Найбільше зіграв за "червоних" Маскерано – 139 матчів (2 голи).

Хто такий Алексіс Мак Аллістер

Уродженець Санта-Роси, вихованець "Аргентінос Хуніорс". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2016/17 у складі рідної команди.

У січні 2019-го "Брайтон" викупив Мак Аллістера за 8 млн євро. Хавбек продовжив виступи на батьківщині на правах оренди за "Аргентінос Хуніорс" і "Бока Хуніорс". У чемпіонаті Англії опинився посеред сезону 2019/20.

За збірну Аргентини почав грати в 2019 році. З тих пір провів 16 матчів, у яких забив 1 м'яч. Допоміг "альбіселесте" виграти ЧС-2022.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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