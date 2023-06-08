ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ливерпуль" подписал чемпиона мира из середняка АПЛ

Новина українською →
Ливерпуль, Четверг 08 июня 2023 14:51
"Ливерпуль" подписал чемпиона мира из середняка АПЛ Фото: Алексис Мак Аллистер примерил футболку "красных" (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Первый громкий трансфер лета в английской Премьер-лиге оформил "Ливерпуль". Мерсисайдцы переманили из "Брайтона" полузащитника Алексиса Мак Аллистера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний хавбек стал первым летним новичком "красных". Примерная стоимость трансфера составила 42 млн евро.

Мак Аллистер заключил с Ливерпулем контракт на 6 лет. Опцию пролонгации сотрудничества еще на сезон будет у клуба. В новой команде аргентинец выступит под 10-м номером. "Десятка" оставалась свободной после продажи Мане в "Баварию". Ранее под культовым номером выступали Джо Коул, Воронин, Луис Гарсия, Оуэн.

Аргентинцев в рядах "Ливерпуля" не было свыше 10-ти лет. Перед Мак Аллистером цвета мерсисайдцев защищали Макси Родригес, Лето, Маскерано, Инсуа и Пеллегрино. Больше всего сыграл за "красных" Маскерано – 139 матчей (2 гола).

Кто такой Алексис Мак Аллистер

Уроженец Санта-Росы, воспитанник "Аргентинос Хуниорс". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2016/17 в составе родной команды.

В январе 2019 года "Брайтон" выкупил Мак Аллистера за 8 млн евро. Хавбек продолжил выступления на родине на правах аренды за "Аргентинос Хуниорс" и "Бока Хуниорс". В чемпионате Англии оказался посреди сезона 2019/20.

За сборную Аргентины начал играть в 2019 году. С тех пор провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч. Помог "альбиселесте" выиграть ЧМ-2022.

К слову, ранее вспомнили опыт противостояния Гвардиолы с "Интером" в специальном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливерпуль Чемпионат Англии
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен