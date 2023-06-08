"Ливерпуль" подписал чемпиона мира из середняка АПЛ

Первый громкий трансфер лета в английской Премьер-лиге оформил "Ливерпуль". Мерсисайдцы переманили из "Брайтона" полузащитника Алексиса Мак Аллистера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

24-летний хавбек стал первым летним новичком "красных". Примерная стоимость трансфера составила 42 млн евро.

Мак Аллистер заключил с Ливерпулем контракт на 6 лет. Опцию пролонгации сотрудничества еще на сезон будет у клуба. В новой команде аргентинец выступит под 10-м номером. "Десятка" оставалась свободной после продажи Мане в "Баварию". Ранее под культовым номером выступали Джо Коул, Воронин, Луис Гарсия, Оуэн.

Аргентинцев в рядах "Ливерпуля" не было свыше 10-ти лет. Перед Мак Аллистером цвета мерсисайдцев защищали Макси Родригес, Лето, Маскерано, Инсуа и Пеллегрино. Больше всего сыграл за "красных" Маскерано – 139 матчей (2 гола).

Кто такой Алексис Мак Аллистер

Уроженец Санта-Росы, воспитанник "Аргентинос Хуниорс". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2016/17 в составе родной команды.

В январе 2019 года "Брайтон" выкупил Мак Аллистера за 8 млн евро. Хавбек продолжил выступления на родине на правах аренды за "Аргентинос Хуниорс" и "Бока Хуниорс". В чемпионате Англии оказался посреди сезона 2019/20.

За сборную Аргентины начал играть в 2019 году. С тех пор провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч. Помог "альбиселесте" выиграть ЧМ-2022.