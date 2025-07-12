"Ліверпуль" у пам'ять про Жоту зробив безпрецедентний крок: такого не було навіть для легенд клубу

На всіх рівнях

20-ку навічно закріпили за португальцем, що трагічно загинув у ДТП 3 липня. Від цих номерів клуб вирішив відмовитись на всіх рівнях: гравців з ним більше не буде не лише у головній команді, а й в жіночій та колективах усіх вікових груп з Академії.

"Це був номер, який він носив з гордістю та честю, номер, що привів нас до незліченних перемог. Діогу Жота назавжди залишиться 20-м номером футбольного клубу "Ліверпуль", - йдеться в офіційній заяві.

Рішення про виведення номера з обігу було прийняте після консультацій із дружиною футболіста Рут та його родиною. У клубі зазначили, що цей жест – не лише визнання вагомого внеску Жоти в досягнення "червоних" на полі, але й символ глибокої поваги до нього як до людини, яка мала великий вплив на команду, персонал та вболівальників.

Зазначимо, що раніше в "Ліверпулі" не було жодного закріпленого номера. В обігу перебуває навіть 12-й, який в багатьох клубах символічно закріплюють за вболівальниками. Також подібним чином не відзначали жодну з легенд "червоних".

Досягнення Жоти в "Ліверпулі"

Португалець приєднався до лав "червоних" у вересні 2020 року, перейшовши з "Вулверхемптона". За п'ять сезонів він став одним із ключових гравців команди: провів 182 матчі у всіх турнірах, забив 65 голів та зробив 26 результативних передач.

Разом із "Ліверпулем" Жота виграв:

чемпіонат Англії (2024/25),

Кубок Англії (2021/22),

Кубок англійської ліги (2021/22, 2023/24).

У 2020 році Жота обрав 20-й номер, який з того часу став його візитною карткою. Символічно, саме з ним команда здобула своє історичне 20-те чемпіонство Англії.

Трагедія, що сколихнула світ футболу

Діогу Жота загинув 3 липня 2025 року в автокатастрофі в Іспанії. Разом із ним у ДТП загинув його молодший брат Андре Сілва, який також був професійним футболістом і виступав за клуб "Пеньяфіел".

Трагедія сталася лише через 10 днів після того, як Жота одружився зі своєю коханою Рут Кардозо, з якою у нього було троє дітей.