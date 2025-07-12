"Ливерпуль" в память о Жоте сделал беспрецедентный шаг: такого не было даже для легенд клуба

На всех уровнях

20-ку навечно закрепили за португальцем, который трагически погиб в ДТП 3 июля. От этих номеров клуб решил отказаться на всех уровнях: игроков с ним больше не будет не только в главной команде, но и в женской и коллективах всех возрастных групп из Академии.

"Это был номер, который он носил с гордостью и честью, номер, который привел нас к бесчисленным победам. Диогу Жота навсегда останется 20-м номером футбольного клуба "Ливерпуль", - говорится в официальном заявлении.

Решение о выводе номера из обращения было принято после консультаций с женой футболиста Рут и его семьей. В клубе отметили, что этот жест - не только признание весомого вклада Жоты в достижения "красных" на поле, но и символ глубокого уважения к нему как к человеку, который имел большое влияние на команду, персонал и болельщиков.

Отметим, что ранее в "Ливерпуле" не было ни одного закрепленного номера. В обращении находится даже 12-й, который во многих клубах символически закрепляют за болельщиками. Также подобным образом не отмечали ни одну из легенд "красных".

Достижения Жоты в "Ливерпуле"

Португалец присоединился в ряды "красных" в сентябре 2020 года, перейдя из "Вулверхэмптона". За пять сезонов он стал одним из ключевых игроков команды: провел 182 матча во всех турнирах, забил 65 голов и сделал 26 результативных передач.

Вместе с "Ливерпулем" Жота выиграл:

чемпионат Англии (2024/25),

Кубок Англии (2021/22),

Кубок английской лиги (2021/22, 2023/24).

В 2020 году Жота выбрал 20-й номер, который с тех пор стал его визитной карточкой. Символично, именно с ним команда получила свое историческое 20-е чемпионство Англии.

Трагедия, которая всколыхнула мир футбола

Диогу Жота погиб 3 июля 2025 года в автокатастрофе в Испании. Вместе с ним в ДТП погиб его младший брат Андре Силва, который также был профессиональным футболистом и выступал за клуб "Пеньяфиел".

Трагедия произошла всего через 10 дней после того, как Жота женился на своей возлюбленной Рут Кардозо, с которой у него было трое детей.