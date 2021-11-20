"Ливерпуль" остановил "Арсенал", отгрузив сопернику четыре сухих гола

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в центральном матче 12-го тура Английской Премьер-лиги - 4:0. "Мерсисайдцы" вышли на второе место, а канониры проиграли впервые с августа.

В первом тайме "мерсисайдцы" действовали чуть более остро, что в итоге и привело к голу. Правда, отметиться смогли лишь после стандарта. На 39-й минуте Александр-Арнольд навесил в штрафную на набегающего Мане, который головой переправил мяч от газона в сетку - 1:0.

Во втором тайме преимущество "Ливерпуля" стало более очевидным. В итоге хозяева отгрузили канонирам еще три гола - результативные удары на счету Жоты, Салаха и Минамино. "Арсенал" же не смог ответить даже голос престижа.

Для канониров это первое поражение с августа. После победы у "Ливерпуля" стало 25 очков, что позволило им выйти на второе место. У "Арсенала" осталось 20 и пятое место.