"Ліверпуль" зупинив "Арсенал", відвантаживши супернику чотири сухих голи
"Ліверпуль" розгромив "Арсенал" в центральному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-Ліги - 4:0. "Мерсисайдці" вийшли на друге місце, а каноніри програли вперше з серпня.
Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.
У першому таймі" мерсисайдці " діяли трохи гостріше, що в підсумку і призвело до гола. Правда, відзначитися змогли лише після стандарту. На 39-й хвилині Олександр - Арнольд навісив у штрафну на Мане, що набігає, який головою переправив м'яч від газону в сітку-1:0.
У другому таймі перевага "Ліверпуля" стала більш очевидною. У підсумку господарі відвантажили канонірам ще три голи - результативні удари на рахунку Жоти, Салаха і Мінаміно. "Арсенал" ж не зміг відповісти навіть голос престижу.
Для канонірів це перша поразка з серпня. Після перемоги у "Ліверпуля" стало 25 очок, що дозволило їм вийти на друге місце. У "Арсеналу" Залишилося 20 і п'яте місце.