"Ливерпуль" может оформить самое ранее чемпионство в истории АПЛ

Отрыв лидирующего в чемпионате Англии "Ливерпуля" от второго места увеличился после поражения "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" в рамках 25 тура. Об этом в Twitter сообщает Gracenote.

Команда Хосепа Гвардиолы отстает от подопечных Юргена Клоппа в турнирной таблице на 22 очка.

До завершения английской Премьер-лиги (АПЛ) остается 13 матчей. Таким образом, "мерсисайдцам" осталось победить в шести матчах, дабы оформить досрочное чемпионство.

Если это случится, то это будет самое ранее чемпионство в истории Премьер-лиги. "Ливерпуль" может оформить титул в домашнем матче 31 тура с "Кристал Пэлас", который состоится 21 марта. Сейчас рекорд удерживает "Манчестер Юнайтед", который стал чемпионом АПЛ в сезоне 2000/2001 уже 14 апреля 2001 года.

Кроме того, "Ливерпуль" может стать третьей командой, которая выиграла первенство за 7 и более туров до конца сезона. Ранее это удавалось ПСЖ под руководством Лорана Блана в сезоне-2015/16 (8 матчей до завершения) и "Баварии" Хосепа Гвардиола в сезоне-2013/14 (7 игр до конца). В Англии с таким отрывом пока не выигрывал никто.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" впервые обыграл всех соперников в чемпионате Англии за сезон.