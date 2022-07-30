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"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в битве за Суперкубок Англии

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Лестер, Суббота 30 июля 2022 21:06
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в битве за Суперкубок Англии Фото: Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый (twitter.com/LFC)
Автор: Антон Федорцив

Новый английский сезон стартовал с победы "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в поединке за Суперкубок Англии в Лестере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Суперкубок Англии

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 3:1

Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (пенальти), Нуньес, 90+4 – Альварес, 70

Мерсисайдцы долго не запрягали и организовали первый момент на 3-й минуте. Это Салах метеором влетел в штрафную с левого фланга, обошел Канселу и мощно пробил в сетку. Правда, с другой стороны.

Еще через 10 минут мог забить Робертсон. Шотландец на дальней стойке оторвался от опеки Уокера на фланговой подаче, но не смог ударом головой попасть в створ ворот.

А на 21-й "Ливерпуль" повел в счете. Салах из угла штрафной зоны сбросил ближе к центру, откуда Александер-Арнольд нанес классный удар в дальнюю девятку, который не вовремя подправил Аке и окончательно дезориентировал Эдерсона.

Пропущенный мяч заставил "Ман Сити" очнуться. Вот Де Брюйне метил в дальнюю "шестерку", но немного промахнулся. Вскоре Холанд ворвался в штрафную и в падении попытался пробить мимо Адриана, но резервный кипер "красных" парировал мяч.

На старте же второго тайма напомнил о себе Марез. Алжирец в два касания после передачи Родри пробил с отскоком от газона – вратарь не без труда отбил мяч перед собой, но никто не сыграл на добивании.

"Ливерпуль" ответил упущенным моментом Нуньеса. Уругвайский новичок убежал на свидание с Эдерсоном и не смог переиграть бразильского голкипера в дуэли тет-а-тет. За такое расточительство "Манчестер Сити" наказал очень скоро.

На 70-й минуте Фоден пробил с лета после заброса Де Брюйне, Адриан снова отбил перед собой и проиграл англичанину борьбу за отскочивший к Альваресу мяч – аргентинец еще на родине приучил, что в таких моментах только забивает.

Но в концовке поединка "Ливерпуль" сумел склонить чашу весов на свою сторону. Не обошлось без доли везения. Нуньес бил головой в направлении ворот после флангового навеса, но его удар остановила рука Диаша. Пенальти уверенно реализовал Салах.

А в добавленное арбитром время мерсисайдцы убежали в быструю контратаку, которую разыграли Карвалью, Салах, Робертсон и Нуньес. Шотландец на грани вратарской сбросил головой под удар уругвайскому форварду, и тот сумел сложиться и также головой пробить мимо Эдерсона – 3:1 в итоге.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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Ливерпуль Манчестер Сити
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