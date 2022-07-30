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"Ліверпуль" переграв "Манчестер Сіті" в битві за Суперкубок Англії

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Лестер, Субота 30 липня 2022 21:06
"Ліверпуль" переграв "Манчестер Сіті" в битві за Суперкубок Англії Фото: Мохамед Салах реалізував одинадцятиметровий (twitter.com/LFC)
Автор: Антон Федорців

Новий англійський сезон стартував із перемоги "Ліверпуля" над "Манчестер Сіті" в поєдинку за Суперкубок Англії у Лестері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперкубок Англії

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" – 3:1

Голи: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (пенальті), Нуньєс, 90+4 – Альварес, 70

Мерсисайдці довго не запрягали й організували перший момент на 3-й хвилині. Це Салах метеором влетів до штрафного майданчика з лівого флангу, обійшов Канселу й потужно пробив у сітку. Щоправда, з іншого боку.

Ще за 10 хвилин міг забити Робертсон. Шотландець на дальній стійці відірвався від опіки Вокера на фланговій подачі, але не зміг ударом головою влучити в площину воріт.

А на 21-й "Ліверпуль" повів у рахунку. Салах із кута карної зони відкинув ближче до центру, звідки Александер-Арнольд завдав класного удару в дальню дев'ятку, який невчасно підправив Аке й остаточно дезорієнтував Едерсона.

Пропущений м'яч змусив "Ман Сіті" прокинутися. Ось Де Брюйне цілив у дальню "шістку", та трохи промахнувся. Згодом Холанд увірвався до штрафного й у падінні спробував пробити повз Адріана, та резервний кіпер "червоних" парирував м'яч.

На старті ж другого тайму нагадав про себе Марез. Алжирець у два дотики після передачі Родрі пробив із відскоком від газону – воротар не без труднощів відбив м'яч перед собою, але ніхто не зіграв на добиванні.

"Ліверпуль" відповів змарнованим моментом Нуньєса. Уругвайський новачок вибіг на побачення з Едерсоном і не зміг переграти бразильського голкіпера в дуелі віч-на-віч. За таке марнотратство "Манчестер Сіті" покарав невдовзі.

На 70-й хвилині Фоден пробив із льоту після закидання Де Брюйне, Адріан знову відбив перед собою і програв англійцю боротьбу за м'яч, який відскочив до Альвареса – аргентинець ще на батьківщині привчив, що в таких моментах лише забиває.

Та в кінцівці поєдинку "Ліверпуль" зумів схилити шальки терезів на свій бік. Не обійшлося без випадку. Нуньєс бив головою у напрямку воріт після флангового навісу, та його удар зупинила рука Діаша. Пенальті впевнено реалізував Салах.

А в доданий арбітром час мерсисайдці втекли в швидку контратаку, яку розіграли Карвалью, Салах, Робертсон і Нуньєс. Шотландець на межі воротарського скинув головою під удар уругвайському форварду, і той зумів скластися і також головою пробити повз Едерсона – 3:1 у підсумку.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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