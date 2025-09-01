"Ліверпуль" купив Ісака за рекордні гроші: що відомо про мегатрансфер

Що відомо про скандальний трансфер Ісака в "Ліверпуль"

Раніше чемпіони Англії робили "сорокам" пропозицію у 110 млн фунтів, однак вона була відхилена.

Відтоді 25-річний швед більше не тренувався та не грав за "Ньюкасл", а в останні години трансферного вікна сторони нарешті змогли досягти домовленості.

Ісак пройде медичне обстеження вже 1 вересня. За інформацією інсайдерів, керівництво "Ньюкасла" змушене було поступитися, адже гравець чітко дав зрозуміти, що більше не хоче виступати за цей клуб.

Водночас команда Едді Гау вже оголосила про підписання нападника Ніка Вольтемаде зі "Штутгарта".

Зазначимо, що Ісак був відсутній на передсезонному турі "сорок" в Азії, офіційно через травму стегна, але згодом його взагалі відсторонили від складу. Частину часу він тренувався самостійно у колишньому клубі - "Реал Сосьєдад".

Нападник звинувачував "Ньюкасл" у порушенні домовленостей, згідно з якими він міг залишити клуб у разі відповідної пропозиції від топ-команди.

Повідомляється, що зрештою сторони погодили ще й виплату 5 млн фунтів так званої лояльності, тож загальна сума угоди може сягнути 130 млн фунтів.

Александер Ісак нарешті переходить в "Ліверпуль" (фото: Getty Images)

Кого ще купив "Ліверпуль" і скільки витратив на футболістів

Для "Ліверпуля" придбання Ісака - це вже дев'ятий трансфер цього літа.

Раніше клуб побив власний рекорд, заплативши 110 млн фунтів (плюс 16 млн у вигляді додаткових бонусів) за Флоріана Вірца з "Баєра". Також було придбано Уго Екітіке, Мілоша Керкеза, Жеремі Фрімпонга, Раяна Гравенберха, Гіоргія Мамардашвілі, Арміна Печі та Джованні Леоні.

Таким чином, загальні витрати мерсисайдців у це трансферне вікно тепер складають більш ніж 420 млн фунтів стерлінгів без урахування додаткових платежів. При цьому "лівер" наразі ще й працює над підписанням захисника збірної Англії Марка Гехі з "Крістал Пелас".

Зазначимо, що "Ліверпуль" на продажі Луїса Діаса, Дарвіна Нуньєса, Джаррелла Куанси, Кевіна Келлехера, Трента Александра-Арнольда, Тайлера Мортона і Бена Доака заробив всього близько 190 млн фунтів.