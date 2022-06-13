UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Ливерпуль" договорился о покупке конкурента Яремчука

Фото: Дарвин Нуньес (twitter.com/slbenfica_en)
Автор: Антон Федорцив

Лиссабонская "Бенфика" приняла предложение английского "Ливерпуля" о продаже нападающего Дарвина Нуньеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Орлы" согласились продать форварда за 75 млн евро. С учетом различных бонусов, сумма трансфера может возрасти до 100 миллионов.

Теперь Нуньес должен подписать контракт с британским грандом. Перед заключением сделки 22-летний уругваец пройдет медицинское обследование. Все детали сотрудничества с мерсисайдцами нападающий уже согласовал и подпишет контракт на 6 лет.

В сезоне 2021/22 Дарвин Нуньес провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 34 мяча. Он выиграл конкуренцию за место в основе "Бенфики" у украинца Романа Яремчука и швейцарца Хариса Сеферовича.

Нуньес является воспитанником уругвайского "Пеньяроля". В Европе он защищал цвета испанской "Альмерии", откуда перебрался в Лиссабон за 24 миллиона в евровалюте.

К слову, сборная Испании уверенно разобралась с чехами в Лиге наций УЕФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛиверпульБенфикаЧемпионат Англии