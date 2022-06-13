"Ливерпуль" договорился о покупке конкурента Яремчука

"Орлы" согласились продать форварда за 75 млн евро. С учетом различных бонусов, сумма трансфера может возрасти до 100 миллионов.

Теперь Нуньес должен подписать контракт с британским грандом. Перед заключением сделки 22-летний уругваец пройдет медицинское обследование. Все детали сотрудничества с мерсисайдцами нападающий уже согласовал и подпишет контракт на 6 лет.

В сезоне 2021/22 Дарвин Нуньес провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 34 мяча. Он выиграл конкуренцию за место в основе "Бенфики" у украинца Романа Яремчука и швейцарца Хариса Сеферовича.

Нуньес является воспитанником уругвайского "Пеньяроля". В Европе он защищал цвета испанской "Альмерии", откуда перебрался в Лиссабон за 24 миллиона в евровалюте.