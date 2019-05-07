Ливерпуль - Барселона: где смотреть матч

Где и когда начнется ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов
"Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Букмекеры больше склоняются к победе команды Юргена Клоппа.
7 мая 22:00
Ливерпуль, стадион "Энфилд"
На стадионе "Энфилд" во вторник, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной".
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по киевскому времени.
Напомним, в первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов.