Ливерпуль - Барселона: где смотреть матч

"Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Букмекеры больше склоняются к победе команды Юргена Клоппа.

7 мая 22:00

​​​​​​Ливерпуль, стадион "Энфилд"

На стадионе "Энфилд" во вторник, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов.