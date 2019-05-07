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Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    07.05.2019 - 18:09
Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров
Фото: "Ливерпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Специалисты считают фаворитом каталонский клуб

В противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" определится первый финалист турнира. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

7 мая 22:00
Ливерпуль, стадион "Энфилд"

 

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом ответного матча. На победу "красных" в домашней игре дается коэффициент 2,10, на ничейный результат - 3,80, а на успех "Барселоны" - 3,20. 

Напомним, в первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов.

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