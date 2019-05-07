Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров

Фото: "Ливерпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Специалисты считают фаворитом каталонский клуб

В противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" определится первый финалист турнира. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

7 мая 22:00

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом ответного матча. На победу "красных" в домашней игре дается коэффициент 2,10, на ничейный результат - 3,80, а на успех "Барселоны" - 3,20.

Напомним, в первой игре "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов.