Ліверпуль - Барселона: прогноз букмекерів

Фото: "Ліверпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

У протистоянні 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Барселоною" визначиться перший фіналіст турніру. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

7 травня 22:00

Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

Букмекери вважають "Ліверпуль" фаворитом матчу-відповіді. На перемогу "червоних" у домашній грі дається коефіцієнт 2,10, на нічийний результат - 3,80, а на успіх "Барселони" - 3,20.

Нагадаємо, в першій грі "Барселона" розгромила "Ліверпуль" в першому півфіналі Ліги чемпіонів.