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Ліверпуль - Барселона: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    07.05.2019 - 18:09
Ліверпуль - Барселона: прогноз букмекерів
Фото: "Ліверпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

У протистоянні 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Барселоною" визначиться перший фіналіст турніру. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". 

7 травня 22:00
Ліверпуль, стадіон "Енфілд"

 

Букмекери вважають "Ліверпуль" фаворитом матчу-відповіді. На перемогу "червоних" у домашній грі дається коефіцієнт 2,10, на нічийний результат - 3,80, а на успіх "Барселони" - 3,20.

Нагадаємо, в першій грі "Барселона" розгромила "Ліверпуль" в першому півфіналі Ліги чемпіонів.

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Новини України ЛиверпульБарселонаполуфиналЛіга чемпіонів
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