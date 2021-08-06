ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Штормовое предупреждение в Украине: где будут ливни

Новина українською →
Киев, Пятница 06 августа 2021 08:13
Штормовое предупреждение в Украине: где будут ливни Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Штормовое предупреждение в Украине объявлено в большинстве областей. Значительные дожди будут в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

6 августа в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Штормовое предупреждение в Украине: где будут ливни

Напомним, сегодня будут дожди почти по всей Украине и похолодание на западе.

Ранее предупреждали, что погода в Украине сильно испортится в пятницу, 6 августа, из-за мощных ливней, грозы, шквалов, а местами даже града.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение
NEWS
Рост случаев: в Украине 1081 новый случай коронавируса
Рост случаев: в Украине 1081 новый случай коронавируса
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация