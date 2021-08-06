ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Злива на заході України: є загроза підтоплень та селевих потоків

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 08:39
Злива на заході України: є загроза підтоплень та селевих потоків Фото: на заході України будуть зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У західних областях України очікуються зливи. В результаті можливі підтоплення та селеві потоки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні очiкуються пiдйоми води над рівнями протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська,Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1,3 м.

Також 6 та 7 серпня на річках басейнiв Прута та Сiрету та лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,2-1,0 м може піднятись рівень води в річках, без негативних наслідків.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з затопленням понижених мiсць в населених пунктах, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв грунту (рiвень небезпеки помаранчевий)

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

Раніше повідомлялось, що сьогодні будуть дощі майже по всій Україні та похолодання на заході.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні подтопление
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація