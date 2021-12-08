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Ливень на юге Украины: в четырех портах ввели ограничение

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Одесса, Среда 08 декабря 2021 10:23
Ливень на юге Украины: в четырех портах ввели ограничение Фото: в южных портах ввели ограничение из-за ливня (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В южных областях Украины сильно испортилась погода из-за дождя. В четырех портах ввели ограничение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Администрацию морских портов Украины.

В портах Одессы, Южного, Черноморска и Измаила введены ограничения на проведение грузовых операций с зерновыми.

Другие порты региона - работают в штатном режиме.

Отметим, сейчас на юге страны идут дожди.

Напомним, в Киеве также ухудшилась погода, в связи с чем произошел сбой в работе транспорта.

Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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