Злива на півдні України: у чотирьох портах ввели обмеження
Фото: у південних портах ввели обмеження через зливи (GettyImages)
У південних областях України сильно зіпсувалася погода через дощ. У чотирьох портах ввели обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Адміністрацію морських портів України.
В портах Одеси, Южного, Чорноморська та Ізмаїла введено обмеження на проведення вантажних операцій із зерновими.
Інші порти регіону - працюють у штатному режимі.
Зазначимо, зараз на півдні країни йдуть дощі.
Нагадаємо, у Києві також погіршилася погода, у зв'язку з чим стався збій у роботі транспорту.
Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.