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Злива на півдні України: у чотирьох портах ввели обмеження

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Одеса, Середа 08 грудня 2021 10:23
Злива на півдні України: у чотирьох портах ввели обмеження Фото: у південних портах ввели обмеження через зливи (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У південних областях України сильно зіпсувалася погода через дощ. У чотирьох портах ввели обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Адміністрацію морських портів України.

В портах Одеси, Южного, Чорноморська та Ізмаїла введено обмеження на проведення вантажних операцій із зерновими.

Інші порти регіону - працюють у штатному режимі.

Зазначимо, зараз на півдні країни йдуть дощі.

Нагадаємо, у Києві також погіршилася погода, у зв'язку з чим стався збій у роботі транспорту.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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