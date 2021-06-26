Ливень во Львове и пострадавший от удара молнии: последствия непогоды в Украине

Вчера во Львовской области в течение полчаса местами выпали сильные осадки в виде дождя (около 28 мм, что составляет 60% от месячной нормы).

Были подтоплены 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход, частично повреждены 12 кровель (из них 5 на административных зданиях и 7 на жилых домах), 1 балкон, 1 стена дома. В результате падения дерева пострадал один человек.

В Червонограде остаются частично подтоплены 10 приусадебных участков, высота 2-10 см, уровень воды постепенно снижается.

В Ровенской области в результате непогоды падали деревья, также от удара молнии пострадал один человек. Еще один человек пострадал в результате падения шифера. Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ровенского района и кровля Клесовского поселкового совета.

В Ивано-Франковской области поднялся уровень воды в реке Черный Черемош. В результате повреждены 2 пешеходных мостика в с. Шибене Верховинского района, переход через реку осуществляется через объездные пути, размыта дорога местного значения "Ильцы-Буркут".