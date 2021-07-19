Злива в Києві: за півгодини випала майже тижнева норма опадів

Сьогодні, 19 липня, Київ накрила потужна злива . Зокрема, за півгодини випало 18 мм опадів, що складає майже тижневу норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Повідомляється, що до ліквідації наслідків зливи залучено 50 бригад "Київавтодору", задіяно спецтехніку - гідромонітори, гідроелеватори та мотопомпи.

Також повідомляється, що техніка завчасно чергувала на Броварському проспекті біля станції метро "Чернігівська", на розв'язці біля станції метро "Лівобережна", біля тунелю на вулиці Олени Теліги. Але через надзвичайно рясні опади за малий проміжок вулиці і ділянки все-таки затопило.

"За 30 хвилин випало 18 мм опадів і 5 потужних насосів в тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією", - йдеться в повідомленні.

Роботи з ліквідації підтоплень тривають на просп. Палладіна, вул. Стеценка, площі Героїв Бреста, в тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, вул. Перемоги та інших.