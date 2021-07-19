В Киеве из-за ливня частично закрыта еще одна станция метро
Фото: в Киеве ограничена работа метро (Виталий Носач/РБК-Украина)
Из-за сильного ливня в Киеве затопило еще одну станцию метро. На данный момент частично ограничена работа станции "Академгородок".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
"Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня после обеда Киев накрыла гроза, в течение нескольких минут затопило улицы некоторых районов. Синоптики прогнозируют дожди до конца дня.