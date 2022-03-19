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В ливанской "Хезболле" открестились от участия в войне с Украиной на стороне РФ

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 06:16
В ливанской "Хезболле" открестились от участия в войне с Украиной на стороне РФ Фото: лидер "Хезбаллы" Сайед Хасан Насралла (almayadeen.net)
Автор: Владимир Костырин

Глава ливанской исламистской организации "Хезбалла" Сайед Хасан Насралла категорически опровергает сообщения об отправке боевиков группировки в Украину для участия в боевых действиях на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Никто из "Хезбаллы", ни боец, ни военный эксперт, не выходил на эту арену или любую из арен этих войн", - заверил он.

На церемонии в пятницу Сайед Хасан Насралла в категоричной форме заявил, что организация не направляла никого из своих боевиков на российскую войну против Украины.

Ранее лидер Кремля Владимир Путин дал добро на отправку 16 тысяч наем "добровольцев" с Ближнего Востока для боевых действий в Украине вместе со своими войсками.

Добавим, что по данным украинской разведки, сирийский президент Асад решил помочь РФ живой силой, и намерен отправить в Украину 40 тысяч наемников.

Также в Генштабе ВСУ сообщали об информации о том, что Москва навербовала 1 тысячу боевиков сирийского диктатора Башара Асада и группировки "Хезболла".

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Хезболла Война России против Украины
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