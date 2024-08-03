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Ливанские СМИ сообщили о новых ударах Израиля

Суббота 03 августа 2024 01:25
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Ливанские СМИ сообщили о новых ударах Израиля Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ливанские СМИ сообщили о новых ударах Израиля на ливанско-сирийской границе, вблизи сирийской деревни Хауш ас-Саид Али.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Подробностей пока нет.

Угроза новой войны

Угроза начала конфликта Израиля с Ливаном возникла после удара финансируемого Ираном ливанского радикального движения Хезболла по израильскому городу Мадждаль-Шамс, находящемуся на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.

В ответ 30 июля ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливану Бейруту. Министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что Хезболла "пересекла красную линию".

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара Израиля по Бейруту погибла женщина и двое детей и ранены еще 68 человек. Армия Израиля заявляет о ликвидации верховного командира Хезболлы Фуада Шукра.

31 августа в Тегеране были убиты лидер поддерживаемого Хезболлой радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. До сих пор точно неизвестно, как погиб Хания - от авиаудара или от заложенной в доме бомбы. Иран и Хамас обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию. Иран пригрозил "строгим ответом".

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