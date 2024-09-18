У Лівані зросла кількість жертв операції з вибухами пейджерів

У Лівані померла ще одна людина, що травмувалася внаслідок хвилі вибуху пейджерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, кількість загиблих в операції з підривом пейджерів зросла до дев'яти. Кількість поранених надалі залишається на рівні близько 2750 осіб.

Вибухи пейджерів сталися на півдні країни, у південних передмістях Бейрута, відомих як Дахіє, та у східній долині Бекаа. Ці райони є опорними пунктами "Хезболли".

Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати ситуацію з вибухами. В угрупованні "Хезболла" підтвердили, що серед загиблих були щонайменше два його бійця і маленька дівчинка.

Спеціальний координатор ООН для Лівану Жанін Хенніс-Пласшарт висловила стурбованість інцидентом і назвала його "надзвичайно тривожною ескалацією" у конфлікті.

Сполучені Штати заявили, що не причетні до вибухів та не знають, хто несе відповідальність за інцидент.