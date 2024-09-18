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У Лівані зросла кількість жертв операції з вибухами пейджерів

Середа 18 вересня 2024 02:59
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У Лівані зросла кількість жертв операції з вибухами пейджерів Фото: бойовики "Хезболла" отримали серйозний удар від Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Лівані померла ще одна людина, що травмувалася внаслідок хвилі вибуху пейджерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, кількість загиблих в операції з підривом пейджерів зросла до дев'яти. Кількість поранених надалі залишається на рівні близько 2750 осіб.

Вибухи пейджерів сталися на півдні країни, у південних передмістях Бейрута, відомих як Дахіє, та у східній долині Бекаа. Ці райони є опорними пунктами "Хезболли".

Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати ситуацію з вибухами. В угрупованні "Хезболла" підтвердили, що серед загиблих були щонайменше два його бійця і маленька дівчинка.

Спеціальний координатор ООН для Лівану Жанін Хенніс-Пласшарт висловила стурбованість інцидентом і назвала його "надзвичайно тривожною ескалацією" у конфлікті.

Сполучені Штати заявили, що не причетні до вибухів та не знають, хто несе відповідальність за інцидент.

Загострення на Близькому Сході

Після нападу терористів ХАМАС з території Сектора Газа у жовтні 2023 року, бойовики терористичного угруповання "Хезболла" почали регулярні масштабні обстріли території Ізраїлю. Між угрупованням та ізраїльською армією спалахнув конфлікт.

17 вересня у Лівані в сотень бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери, які вони використовують для зв'язку між собою.

Наприкінці серпня терористи обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. Бойовики помстилися за ліквідацію Фуада Шукра - старшого командира угруповання в Бейруті.

Напередодні атаки, близько 100 ізраїльських винищувачів зірвали операцію ісламістів.

"Хезболла" регулярно обстрілює північ Ізраїлю ракетами і безпілотниками. ЦАХАЛ відповідає ударами по військових цілях терористів у відповідь.

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Ліван Хезболла
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