В Ливане возросло количество жертв операции со взрывами пейджеров

В Ливане умер еще один человек, который травмировался в результате серии взрыва пейджеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, количество погибших в операции с подрывом пейджеров возросло до девяти. Количество раненых в дальнейшем остается на уровне около 2750 человек.

Взрывы пейджеров произошли на юге страны, в южных пригородах Бейрута, известных как Дахие, и в восточной долине Бекаа. Эти районы являются опорными пунктами "Хезболлы".

Армия обороны Израиля отказалась комментировать ситуацию со взрывами. В группировке "Хезболла" подтвердили, что среди погибших были по меньшей мере два его бойца и маленькая девочка.

Специальный координатор ООН для Ливана Жанин Хеннис-Пласшарт выразила обеспокоенность инцидента и назвала его "чрезвычайно тревожной эскалацией" в конфликте.

Соединенные Штаты заявили, что не причастны к взрывам и не знают, кто несет ответственность за инцидент.