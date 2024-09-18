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В Ливане возросло количество жертв операции со взрывами пейджеров

Среда 18 сентября 2024 02:59
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В Ливане возросло количество жертв операции со взрывами пейджеров Фото: боевики "Хезболла" получили серьезный удар от Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Ливане умер еще один человек, который травмировался в результате серии взрыва пейджеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, количество погибших в операции с подрывом пейджеров возросло до девяти. Количество раненых в дальнейшем остается на уровне около 2750 человек.

Взрывы пейджеров произошли на юге страны, в южных пригородах Бейрута, известных как Дахие, и в восточной долине Бекаа. Эти районы являются опорными пунктами "Хезболлы".

Армия обороны Израиля отказалась комментировать ситуацию со взрывами. В группировке "Хезболла" подтвердили, что среди погибших были по меньшей мере два его бойца и маленькая девочка.

Специальный координатор ООН для Ливана Жанин Хеннис-Пласшарт выразила обеспокоенность инцидента и назвала его "чрезвычайно тревожной эскалацией" в конфликте.

Соединенные Штаты заявили, что не причастны к взрывам и не знают, кто несет ответственность за инцидент.

Обострение на Ближнем Востоке

После нападения террористов ХАМАС с территории Сектора Газа в октябре 2023 года, боевики террористической группировки "Хезболла" начали регулярные масштабные обстрелы территории Израиля. Между группировкой и израильской армией вспыхнул конфликт.

17 сентября в Ливане у сотен боевиков "Хезболлы" взорвались пейджеры, которые они используют для связи между собой.

Боевики регулярно обстреливают север Израиля ракетами и беспилотниками. ЦАХАЛ отвечает ответными ударами по военным целям террористов.

В конце августа террористы обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. Боевики отомстили за ликвидацию Фуада Шукра - старшего командира группировки в Бейруте.

Накануне атаки, около 100 израильских истребителей сорвали операцию исламистов.

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