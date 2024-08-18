У Лівані повністю зникла електроенергія

За даними державної енергетичної компанії, причиною масштабного блекауту в країні став дефіцит газового мазуту на тлі посилення транскордонних обстрілів між угрупованням "Хезболла" та Ізраїлем.

Компанія Electricite Du Liban (EDL) заявила, що останній енергоблок електростанції Захрані був "примусово вимкнений". За її даними, відключення електроенергії вплине на роботу аеропорту, портів, водяних насосів, каналізаційних систем і в'язниці країни.

В EDL запевнили, що як тільки мазут буде поставлено, робота блоків електростанції відновиться та поставки електроенергії відновляться до попереднього рівня. Тимчасовий виконавець обов'язків міністра енергетики Лівану Валід Фаяд заявив, що світло у країні можуть повернути впродовж 24-48 годин.

Відключення електроенергії сталося невдовзі після того, як терористи "Хезболли" випустили залп ракет по Ізраїлю. Атака стала відповіддю на удар ізраїльських військових, внаслідок якого у Південному Лівані загинули 10 сирійських громадян, ще п'ятеро були поранені.

Обстріли Лівану та Ізраїлю

В суботу Ізраїль вдарив з авіації по півдню Лівану. Удар припав на житловий будинок у місті Набатіє. Внаслідок атаки близько 10 людей загинули, зокрема двоє дітей, і п'ятеро отримали поранення.

Попередньо всі жертви були громадянами Сирії. Остаточна кількість жертв удару буде оголошена після проведення тестів ДНК для встановлення особи загиблих.

Ізраїльські військові заявили, що авіаудар був націлений на склад зброї, який використовувався бойовиками "Хезболли".

Пізніше ліванські бойовики заявили, що завдали удару по кібуцу Айєлет Хашахар на півночі Ізраїлю у відповідь на удар по Набатіє.

Ізраїльські військові повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу з Лівану були поранені двоє солдатів. За їхніми словами, загалом під час останніх обстрілів з Лівану було випущено 55 ракет.

Фінансова криза

З кінця 2019 року Ліван потерпає від найгіршої за останні десятиліття фінансової кризи. Уряд оголосив дефолт за зовнішнім боргом і не зміг вжити заходів, необхідних для отримання іноземної підтримки.

Середземноморська країна з обмеженими фінансовими можливостями десятиліттями страждає від жорсткого нормування електроенергії. Політичні суперечки зупинили плани капітального ремонту електроенергетичного сектору, а під час нинішньої фінансової кризи перебої з постачанням електроенергії посилилися.

Ліванські домогосподарства й установи вже покладаються на підписку на приватні резервні генератори, оскільки неефективне управління та корупція призвели до того, що EDL роками не може забезпечити цілодобове постачання електроенергії.

За словами Файяда, у зв'язку з тим, що валютні резерви Банку Лівану зменшуються, установа припинила перекази для покриття імпорту палива.