В Ливане ликвидированы террористы, которые руководили обстрелами Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ливанскому региону Бекаа. В результате атаки были убиты два члена ливанской боевой группировки, которая обстреливала ракетами Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным израильских военных, их авиация нанесла удар и ликвидировала Мосаба Халафа в районе Мейдуна в Ливане. Он был членом группировки "Джамаа Исламия" и организовывал атаки против Израиля.
Террористическая группировка в своем заявлении сообщила, что в результате удара погибли двое ее полевых командиров - Халаф и его родственник.
Источник в органах безопасности Ливана подтвердил, что Халаф был местным чиновником в вооруженном крыле группировки "Фаджр", которая и раньше обстреливала Израиль ракетами.
Это был первый случай, когда Тель-Авив подтвердил обстрел члена "Джамаа Исламия" в Ливане. Хотя ранее в результате ударов было убито более десятка членов группировки.
Одновременно боевики группировки "Хезболла" и Израиль обмениваются огнем через южную границу Ливана. В результате израильского удара в пятницу были убиты двое боевиков "Хезболлы".
Обстрелы между Израилем и Ливаном
В ночь на среду, 24 апреля, боевики группировки "Хезболла" обстреляли израильские военные базы к северу от города Акко в общине Маргалиот. Это стало самым глубоким ударом по израильской территории со времени начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года.
А 18 апреля израильская авиация атаковала инфраструктуру "Хезболлы" на востоке Ливана.
В целом, более 250 членов "Хезболлы" и более 70 гражданских лиц погибли в результате израильских ударов по Ливану с начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года.
В Израиле в результате ракетных обстрелов с территории Ливана погибли около десятка военных и вдвое меньше гражданских.
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