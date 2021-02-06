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В Ливане зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

Ливан, Суббота 06 февраля 2021 04:07
В Ливане зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"
Фото: вакцина "Спутник V" (sputnikvaccine.com)
Автор: Даша Харченко

В Ливане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Это уже 20-я страна, которая одобрила препарат.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрацию осуществили в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Ранее вакцину "Спутник V" одобрили в России, Белоруси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа.

Напомним, Еврокомиссия может обсудить вопрос централизованной закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Для этого необходимо, чтобы с соответствующей инициативой выступили страны Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что на следующей неделе Венгрия может начать вакцинацию российским COVID-препаратом.

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