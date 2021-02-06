ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Лівані зареєстрували російську вакцину "Супутник V"

Ліван, Субота 06 лютого 2021 04:07
У Лівані зареєстрували російську вакцину "Супутник V"
Фото: вакцина "Супутник V" (sputnikvaccine.com)
Автор: Даша Харченко

В Лівані зареєстрували російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Це вже 20-та країна, яка схвалила препарат.

Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

Реєстрацію здійснили в рамках прискореної процедури (emergency use authorization) без проведення додаткових клінічних досліджень на території держави.

Раніше вакцину "Супутник V" схвалили в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея, Тунісі, Вірменії, Мексиці, Нікарагуа.

Нагадаємо, Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Для цього необхідно, щоб з відповідною ініціативою виступили країни Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що на наступному тижні Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Ливанвакцина від коронавірусуВакцина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся