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Еврокомиссия обсудит закупки вакцины "Спутник V", если будет интерес от стран ЕС

Брюссель, Пятница 05 февраля 2021 14:51
Еврокомиссия обсудит закупки вакцины "Спутник V", если будет интерес от стран ЕС
Фото: вакцина "Спутник V" (sputnikvaccine.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия может обсудить вопрос централизованной закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Для этого необходимо, чтобы с соответствующей инициативой выступили страны Евросоюза.

Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Сейчас Европейский регулятор рассматривает возможность регистрации российской вакцины от COVID для использования на территории ЕС.

"Для обсуждения вопроса о централизованных закупках (российской вакцины "Спутник V" - ред.) существует специальный форум: страны - члены ЕС могут обсуждать это с представителями Еврокомиссии в рамках управляющего совета по вопросам вакцин, который позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя", - заявил Мамер.

Ранее во время визита в Москву высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель выразил надежду на регистрацию российской вакцины от COVID в ЕС. По его мнению, это позволит сократить дефицит вакцины в Европе.

Также РБК-Украина писало, что на следующей неделе Венгрия может начать вакцинацию российским COVID-препаратом.

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Новости Украины Общество ЕвросоюзРоссийская Федерациявакцина от коронавируса

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