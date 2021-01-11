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В Черногории обновили правила въезда в страну. Тест на COVID не обязателен

Подгорица, Понедельник 11 января 2021 19:36
В Черногории обновили правила въезда в страну. Тест на COVID не обязателен
Фото: Котор (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Черногории изменило правила въезда в страну. С 12 января при въезде не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом заявила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, передает РТРС.

Обязательные тесты для въезжающих в Черногорию были введены с 22 декабря по 11 января, то есть на время новогодних каникул, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По словам министра, по выходным в Черногории также разрешено междугороднее передвижение.

При этом она напомнила, что работа предприятий общественного питания по-прежнему ограничена по времени - с 07:00 до 20:00, а празднование Нового года по юлианскому календарю (14 января) во всех общественных местах запрещено.

Напомним, 8 января стало известно, что Великобритания изменила правила въезда на территорию страны. Иностранцам и жителям страны необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, при въезде в Грузию необходимо предоставлять COVID-паспорт. Согласно распоряжению визитер за 72 часа до пересечения грузинской границы должен сдать тест на коронавирус.

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