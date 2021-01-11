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У Лівані вводять режим надзвичайної ситуації через COVID

Бейрут, Понеділок 11 січня 2021 22:06
У Лівані вводять режим надзвичайної ситуації через COVID
Фото: чоловік у масці (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Вища рада з безпеки Лівану прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації по всій країні. У Лівані виявили спалах коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал "Аль-Джадіда".

Наголошується, що надзвичайна ситуація в Лівані може бути продовжено у разі необхідності.

Під час режиму НС міжнародний аеропорт буде продовжувати працювати, але за новими правилами. Все прибувають в країну громадяни повинні будуть тиждень залишатися в обов'язковій ізоляції в певних готелях.

Нагадаємо, з 12 січня при в'їзді в Чорногорію не треба буде пред'являти негативний тест на коронавірус.

Крім того, Великобританія змінила правила в'їзду на територію країни. Іноземцям та жителям країни необхідно пред'являти негативний тест на COVID-19.

Додамо, що в Угорщині та Словаччині діють карантинні обмеження у зв'язку з чим були посилені вимоги щодо пропуску іноземців на території країн.

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