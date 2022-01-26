В Ливане совершено нападение на миротворцев ООН
Неизвестные совершили нападение на миротворцев ООН, которые патрулировали на юге Ливана. Один миротворец получил ранение во время перехвата их автомобилей, два из которых нападавшие уничтожили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Военнослужащим ВС Ливана, которые прибыли на место происшествия, удалось урегулировать ситуацию.
Во время нападения миротворцы находились не на частной территории, а на общественной дороге. Согласно резолюции, миротворцы ООН имеют полную свободу передвижения в регионе своей деятельности.
“Нападения на женщин и мужчин, которые служат установлению мира, считают преступлением по международным и ливанским законодательством”, - заявил представитель миротворческой миссии ООН в Ливане Андреа Тененти.
Он призвал власти Ливана расследовать этот инцидент и привлечь к ответственности его организаторов.
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