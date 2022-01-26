ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Лівані скоєно напад на миротворців ООН

Новость на русском →
Ліван, Середа 26 січня 2022 07:17
У Лівані скоєно напад на миротворців ООН Фото: у Лівані скоєно напад на миротворців ООН (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Невідомі скоїли напад на миротворців ООН, які патрулювали на півдні Лівану. Один миротворець отримав поранення під час перехоплення їхніх автомобілів, два з яких нападники знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Військовослужбовцям ЗС Лівану, які прибули на місце події, вдалося врегулювати ситуацію.

Під час нападу миротворці перебували не на приватній території, а на громадській дорозі. Згідно з резолюцією, миротворці ООН мають повну свободу пересування в регіоні своєї діяльності.

"Напади на жінок і чоловіків, які служать встановленню миру, вважають злочином за міжнародним і ліванським законодавством", - заявив представник миротворчої місії ООН в Лівані Андреа Тененті.

Він закликав владу Лівану розслідувати цей інцидент і притягнути до відповідальності його організаторів.

Раніше ми писали, що у Бейруті на акції протесту сталася стрілянина. Українців серед жертв немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливан
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни