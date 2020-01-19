В Ливане на протестах пострадали уже более 400 человек

В Ливане в ходе столкновений между демонстрантами и полицией 18 января пострадали более 400 человек, сотни манифестантов продолжают протестовать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что сотни антиправительственных демонстрантов собрались в центре ливанской столицы в воскресенье, на следующий день после столкновений между демонстрантами и силами безопасности, в результате которых пострадали более 400 человек.

Сотни людей несмотря на непогоду в воскресенье поддержали демонстрации в центре Бейрута, собравшись по забаррикадированным дороге, ведущей в парламент в условиях интенсивного развертывания сил безопасности.

Напомним, ранее президент Ливана Мишель Аун отреагировал на столкновения и потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности "стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов".

Протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.