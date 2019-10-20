В Ливане десятки тысяч людей требуют отставки правительства

В Ливане десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. Христианская партия "Ливанские силы" на фоне массовых протестов 19 октября вышла из состава правящей в стране коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке", - сказал лидер партии Самир Джааджаа.

Демонстранты с ликованием восприняли известие о выходе "Ливанских сил" из правящей коалиции. В Триполи митингующие запускали фейерверки. Они призывали к выходу и других партий из правящей коалиции и проведению досрочных выборов.

Напомним, в аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и протестующими, которые поддерживают независимость Каталонии. Уже 56 человек обратились за помощью к медикам из-за полученных в столкновениях травм. Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверым пострадавшим понадобилась госпитализация.