У Лівані десятки тисяч людей вимагають відставки уряду

В Лівані десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки уряду. Християнська партія "Ліванські сили" на тлі масових протестів 19 жовтня вийшла зі складу правлячої в країні коаліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми переконані в тому, що уряд не в змозі зробити необхідні кроки, щоб взяти ситуацію під контроль, тому ми вирішили закликати своїх міністрів до відставки", - сказав лідер партії Самір Джааджаа.

Демонстранти з радістю сприйняли звістку про вихід "Ліванських сил" з правлячої коаліції. У Тріполі мітингувальники запускали феєрверки. Вони закликали до виходу і інших партій правлячої коаліції та проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, в аеропорту Барселони Ель-Прат сталися зіткнення між поліцією і протестуючими, які підтримують незалежність Каталонії. Вже 56 осіб звернулися за допомогою до медиків із-за отриманих в зіткненнях травм. Більшість поранених перебували в першому терміналі аеропорту. Чотирьом постраждалим знадобилася госпіталізація.