Из Ливана на родину вернулись более тысячи сирийцев

В ООН считают, что пока выполнены не все условия для возвращения беженцев в Сирию

Из Ливана на родину, в районы, где прекращены боевые действия, вчера, 28 июля, вернулись Свыше тысячи сирийских мигрантов. Об этом передает DW со ссылкой на национальное телевидение Сирии.

Как отмечается, мигранты на автобусах пересекли границу двух стран.

В свою очередь представители ливанских служб безопасности объявили, что в скором времени в Сирию вернутся еще сотни тысяч жителей.

Соответствующие договоренности были достигнуты на двусторонних консультациях между Ливаном и Сирией.

Стоит отметить, что в ООН к возвращению сирийцев относятся критически, напоминая, что пока выполнены не все условия для возвращения беженцев.

Ранее в ООН заявляли, что число беженцев, нуждающихся в переселении в третьи страны, достигнет в 2019 году около 1,4 миллионов человек.

Также сообщалось, что Ливия не будет создавать на своей территории центры для беженцев.

Так, глава МИД Италии Маттео Сальвини предложил создать лагеря для установления личности беженцев в Ливии, Мали, Нигере, Чаде и Судане.

"Ливия отвергла предложение Италии создать на своей территории центры для беженцев, чтобы воспрепятствовать проникновению нелегальных мигрантов из Африки в Европу", - заявил в свою очередь заместитель премьера в правительстве национального согласия Ливии Ахмед Майтыг.