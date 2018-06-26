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Ливия отказалась создавать центры для беженцев

НовостиПолитика    26.06.2018 - 07:20
Иллюстративное фото: спасательное судно Aquarius (marinetraffic.com)
Иллюстративное фото: спасательное судно Aquarius (marinetraffic.com)

МИД Италии предложил создать лагеря для установления личности беженцев

Ливия не будет создавать на своей территории центры для беженцев. Об этом на встрече с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил заместитель премьера в правительстве национального согласия Ливии Ахмед Майтыг, информирует DW.

"Ливия отвергла предложение Италии создать на своей территории центры для беженцев, чтобы воспрепятствовать проникновению нелегальных мигрантов из Африки в Европу", - говорится в сообщении.

Глава МИД Италии предложил создать лагеря для установления личности беженцев в Ливии, Мали, Нигере, Чаде и Судане.

"Мы - против любых лагерей для беженцев в Ливии", - заявил Майтыг.

Ранее сообщалось, что в Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами.

Напомним, 24 июня итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу.

Однако, по словам итальянским чиновников, суда находились в территориальных водах Ливии, поэтому ответственность за спасение людей лежит на Триполи.

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Теги публикации: Италия, Ливия, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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