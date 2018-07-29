З Лівану на батьківщину повернулися більше тисячі сирійців

В ООН вважають, що поки що виконані не всі умови для повернення біженців у Сирії

З Лівану на батьківщину, в райони, де припинені бойові дії, вчора, 28 липня, повернулися понад тисячу сирійських мігрантів. Про це передає DW з посиланням на національне телебачення Сирії.

Як наголошується, мігранти на автобусах перетнули кордон двох країн.

У свою чергу представники ліванських служб безпеки оголосили, що незабаром в Сирію повернуться ще сотні тисяч жителів.

Відповідні домовленості були досягнуті на двосторонніх консультаціях між Ліваном і Сирією.

Варто зазначити, що в ООН до повернення сирійців ставляться критично, нагадуючи, що поки що виконані не всі умови для повернення біженців.

Раніше в ООН заявляли, що кількість біженців, які потребують переселення в треті країни, досягне в 2019 році близько 1,4 мільйонів чоловік.

Також повідомлялося, що Лівія не буде створювати на своїй території центри для біженців.

Так, глава МЗС Італії Маттео Сальвіні запропонував створити табори для встановлення особи біженців в Лівії, Малі, Нігерії, Чаді та Судані.

"Лівія відкинула пропозицію Італії створити на своїй території центри для біженців, щоб перешкодити проникненню нелегальних мігрантів з Африки в Європу", - заявив у свою чергу заступник прем'єра в уряді національної згоди Лівії Ахмед Майтыг.