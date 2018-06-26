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В 2019 году число нуждающихся в переселении беженцев достигнет 1,4 млн, - ООН

НовостиОбщество    26.06.2018 - 09:36
Фото: мигранты (flickr.com-iom-migration)
Фото: мигранты (flickr.com-iom-migration)

Речь идет о гражданах 36 государств

Число беженцев, нуждающихся в переселении в третьи страны, достигнет в 2019 году около 1,4 миллионов человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Так, согласно статистике всемирной организации, речь идет о гражданах 36 государств. Третий год подряд большинство из них составляют выходцы из Сирии - в общей сложности порядка 600 тыс. человек. Прирост по сравнению с нынешними показателями составит 26 процентов.

Отмечается, что значительную часть переселенцев будут составлять также жители Африки, в первую очередь Демократической Республики Конго (163 тыс.).

В европейских странах количество мигрантов, нуждающихся в передислокации, увеличится на 40 процентов. В 2019 году их число возрастет до 420 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливия не будет создавать на своей территории центры для беженцев.

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Теги публикации: Мигранты, ООН, миграционный кризис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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